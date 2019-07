Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lohrheim - Einbruch in Wohnhaus -

Lohrheim (ots)

Während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner kam es in der Wiesenstraße in Lohrheim zu einem Einbruch. Das Einfamilienhaus wurde in der Nacht zum Mittwoch (24.07.2019) durch bislang unbekannte(n) Täter aufgesucht. Angaben zum Stehlgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Beobachtungen - von besonderem Interesse ist der Zeitraum 01 bis 02 Uhr - der PI Diez mitzuteilen.

