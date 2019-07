Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Hahnstätten (ots)

Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Hahnstätten kam es am 23.07.2019 im Zeitraum von 10:30-15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Nissan Almera an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei Diez unter 06432/601-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell