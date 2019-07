Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau - Fund von Mountainbikes ***Zeugen gesucht***

Nassau (ots)

Am Abend des 23.07.2019 wurden in unmittelbarer Nähe zum Nassauer Mühlbach zwei Fahrräder aufgefunden. Eine aufmerksame Passantin informierte die Polizei über ihre Entdeckung, da die beiden Mountainbikes unter einer Plane unmittelbar an der Böschung zum Bachlauf abgelegt waren. Das blau-schwarze Kinderrad der Marke Eager und das weiß-blaue Herrenrad des Herstellers Carver können bislang keinem konkreten Verlierer zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, diese an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail an pibadems@Polizei.rlp.de zu richten.

