Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkplatzrempler

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Samstag, gegen 13:20 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße in Uslar gerufen. Ein 59-jähriger Uslarer und ein 57-jähriger aus Hofgeismar parkten mit ihren Pkw gleichzeig rückwärts aus gegenüberliegenden Parkbuchten aus. Der Pkw-Fahrer aus Hofgeismar erkannte dies und stoppte seinen Pkw. Der Uslarer setze das Ausparken fort und kollidierte mit dem stehenden Pkw. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell