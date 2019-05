Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher in der Tanke.

Lippe (ots)

Mehrere unbekannte Täter drangen am frühen Mittwochmorgen gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle am Gröchteweg ein. Die Einbrecher hebelten die Tür brachial auf und lösten gegen 3:50 Uhr den Alarm aus. Trotzdem erbeuteten sie noch Zigaretten in einer bislang unbekannten Anzahl. Alle Täter hatten sich maskiert und trugen Kapuzenpullover oder -jacken. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell