Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fahrradfahrer verletzt sich schwer.

Lippe (ots)

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Meinberg verletzte sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Nordstraße schwer. Gegen 16 Uhr befuhr er mit seinem Rad den Kreisel von der Straße Potthof aus. Während sich der 58-Jährige im Kreisverkehr befand, fuhr ein 26-jähriger mit seinem Ford in den Kreisel ein. Dabei prallte der Ford gegen das Rad, so dass der Radfahrer stürzte und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Der Sachschaden beträgt knapp 1.000 Euro.

