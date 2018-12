Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Zwei Einbrüche in Firmen im Industriering

Vom 03. Dezember 2018, 17.30 Uhr, bis 04. Dezember 2018, 07.30 Uhr, kam es in Lohne am Industriering zu zwei Einbrüchen, wobei die betroffenen Firmen nebeneinanderliegen. In einem Fall gelang es den Tätern nicht gewaltsam Einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Bei dem anderen Objekt konnten sie gewaltsam in die Firmenhalle einbrechen. Dort entwendeten sie zahlreiches Werkzeug. Der Schaden beläuft sich auf 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Werkzeug aus Stall gestohlen

In der Zeit vom 03. Dezember 2018, 18.00 Uhr, und 04. Dezember 2018, 07.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in einen Stall in der Straße Zur Spredaer Mühle ein und entwendete mehrere Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - E-Bike gestohlen

Am 01. Dezember 2018 wurde in der Straße Alte Rodelbahn ein auf einem Grundstück abgestelltes Damen-E-Bike gestohlen. Es handelte sich um ein schwarzes Rad der Marke Hercules im Wert von 2199 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - E-Bike gestohlen

Am 01. Dezember 2018 wurde zwischen 18.30 und 20.00 Uhr ein Damen-E-Bike der Marke Gudereit im Wert von 2450 Euro gestohlen. Das Rad stand in einem Fahrradständer an der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Einbruch in Wertstoffsammelstelle

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 01. Dezember 2018 und dem 03. Dezember 2018 in die Wertstoffsammelstelle an der Ahlhorner Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell