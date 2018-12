Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - E-Bike gestohlen

Am 03. Dezember 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 19.30 und 19.40 Uhr ein E-Bike der Marke Bulls, das vor einem Imbiss an der Lindenstraße stand. Der Schaden wird auf 3200 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am 03. Dezember 2018 kam es um 17.15 Uhr auf der Windallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta befuhr den Feldmannskamp in Richtung Windallee. An der Kreuzung der beiden Straßen wollte sich nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie eine 21-jährige Radfahrerin aus Vechta, die von rechts kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Vechta - Betrunken alleinbeteiligt Unfall verursacht

Am 03. Dezember 2018 kam es um 17.45 Uhr auf der Loher Straße zu einem Unfall. Ein 46-jähriger aus Lohne befuhr mit einem Transporter die Loher Straße in Richtung Bakum. Er kommt nach rechts von der Straße ab und bliebt in einem Graben stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte. Ein Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

