Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 02. Dezember 2018, 12.00 Uhr, und dem 03. Dezember 2018, 08.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das grüne Kennzeichen CLP-GK 92 von einer Arbeitsmaschine, die auf einem Gelände an der Hampstruper Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Molbergen/Ermke - Solarmodule gestohlen

Zwischen dem 03. Dezember 2018, 18.00 Uhr, und dem 04. Dezember 2018, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 5 Wechselrichter und 297 Solarmodule von einem Stall in Ermke an der Großenginger Straße. Die Täter brachen ein Tor auf und gelangten so an die noch nicht montierten Module. Zum Abtransport dürften sie ein Fahrzeug oder Anhänger genutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf 50000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

