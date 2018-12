Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kennzeichen von Bus gestohlen (Korrektur)

Zwischen dem 30. November 2018 und dem 03. Dezember 2018 wurden von einem Bus, der an der Eschstraße stand, die Kennzeichen gestohlen. Diese lauten VEC-SL 100.

Lastrup - Farbschmiererei

Zwischen dem 30. November 2018 und dem 03. Dezember 2018 beschmierten bislang unbekannte Täter eine Sandsteinsäule am Dorfplatz in Lastrup mit schwarzer Farbe. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am 03. Dezember 2018 wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek auf der Emsteker Straße durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Sevelten - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 03. Dezember 2018 kam es auf der Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 18-jährige aus Cappeln befuhr mit ihrem Pkw die Cappelner Straße in Richtung Sevelten. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie kam in einem Graben zum Stehen. Ersthelfer eilten sofort zur Unfallstelle und konnten die Frau aus ihrem Pkw bergen. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie leicht verletzt und durch Rettungskräfte dem Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

