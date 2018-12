POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Wohnhausbrand mit leicht verletzten Personen

Am 04. Dezember 2018 kam es um 03.20 Uhr in der Straße Zur Schlagge zu einem Brand eines Zweifamilienhauses. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer in der Wohnung im Obergeschoss aus. Ein Zimmer wurde hierbei völlig zerstört, die weiteren Räumlichkeiten so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie unbewohnbar sind. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Garrel, die mit 6 Einsatzfahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung im Erdgeschoss verhindert werden. Ein 43-jähriger Mann, seine 39-jährige Frau, ihre zwei Töchter im Alter von 7 und 9 Jahren und der Sohn im Alter von 4 Jahren wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Ein Hund und eine Katze konnten gerettet werden. Der Sachschaden wird auf 70000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell