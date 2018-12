Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am 03. Dezember 2018 kam es um 07.55 Uhr auf der Altenoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe, als ein 12-jähriger Radfahrer aus Friesoythe die Straße überquerte. Die Frau übersah das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Radfahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

