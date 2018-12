Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in Wohnhaus

Am 01. Dezember 2018, zwischen 14.00 Uhr und 19.15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße ein. Alle Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Körperverletzung durch Pfefferspray

Am 02. Dezember 2018, um 01.00 Uhr halten sich in einer Diskothek an der Dielinger Straße im Ortsteil Rüschendorf ca. 500 - 700 Gäste auf, als ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray im Gebäudeinneren versprühte. Durch Die Substanz wurden vier Personen leicht verletzt und unter den anwesenden Jugendlichen entstand eine panische Reaktion. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort und behandelten die Besucher. Nachdem die Räumlichkeiten gelüftet wurden, konnte die Gäste die Diskothek wieder betreten. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Elektrofahrrades

Am 01. Dezember 2018, um 22.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Elektrofahrrad, welches an einer Hauswand an einem Hotel an der Großen Straße stand. Die Täter fuhren mit einem dunkelfarbenen Kastenwagen der Marke Mercedes vor und luden das Rad ein. Nähere Angaben zum Fahrrad und zur Schadenshöhe liegen zurzeit noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Vechta - Diebstahl von E-Bike

Von Freitag, 30. November 2018, 14.00 Uhr bis Samstag, 01. Dezember 2018, 01.12 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus dem Zitadellenpark in Vechta ein verschlossenes E-Bike der Marke "Pegasus" in der Farbe Rot. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Von Freitag, 30. November 2018, 19:00 Uhr bis Samstag, 01. Dezember 2018, 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter in der Klapphakenstraße in Lohne einen Scheibenwischer eines dort geparkten Pkw der Marke "Nissan; Qashqai" ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, 01. Dezember 2018, 10.45 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Westoverledingen mit seinem Pkw die Münsterstraße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Gemüsekisten entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 01. Dezember 2018 zwischen 00.01 und 00.16 Uhr 600 EPS Gemüsekisten im Wert von 2244 Euro. Sie gelangten mutmaßlich mit einem weißen Transporter auf ein Firmengelände an der Straße Mittelwand, wo sie das Diebesgut erlangten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Farbschmierereien an Schule

Zwischen dem 30. November 2018, 12.00 Uhr, und dem 02. Dezember 2018, 10.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter eine Wand eines Schulgebäudes am Don-Bosco-Weg. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

