POL-HAM: 11-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde ein 11-jähriger Radfahrer bei einem Alleinunfall am Montag, 10. September, an der Ostenallee. Er war dort gegen 13.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, verlor ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der Schüler wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell