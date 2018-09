POL-HAM: Präventionsveranstaltung zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen"

Hamm (ots) - Gerade in der lezten Zeit erhielten wieder zahlreiche Senioren Anrufe von falschen Polizeibeamten. Aus diesem Grund bietet die Polizei Hamm am Montag, 17. September, um 15 Uhr, eine Präventionsveanstaltung zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" an. Die Veranstaltung findet im Polizeipräsidium Hamm im Raum D 305 statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 02381 916-3310 entgegengenommen.(jb)

