POL-HAM: Brand in Klassenzimmer

Hamm-Herringen (ots) - Der Brand einer Deckenlampe löste am Montag, 10. September 2018 einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz an einer Schule an der Frankenstraße aus. Gegen 11.15 Uhr geriet eine Deckenlampe in einem Klassenzimmer in Brand. Die Schule wurde evakuiert. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ursache war ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.(jb)

