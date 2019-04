Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer tödlich verunglückt

53947 Nettersheim-Marmagen (ots)

Sonntagnachmittag (14.05 Uhr) befuhr ein 60-Jähriger aus Mechernich mit seinem Motorrad mit Beiwagen die Kreisstraße 60 von Marmagen nach Wahlen. Am Ortsausgang Marmagen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve, ohne Fremdeinwirkung, nach links von der Straße ab. Dort prallte er in die Leitplanke. Der 60-Jährige wurde vom Fahrzeug geschleudert und prallte gegen einen Baum. Eine vor Ort durchgeführte Reanimation blieb erfolglos. Der Mechernicher verstarb noch an der Unfallstelle.

