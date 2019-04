Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Freitagabend (21.30 Uhr) befuhr ein 41-Jähriger aus Kuchenheim mit seinem Pkw die Kuchenheimer Straße in der Ortslage Kuchenheim in Richtung Rheinbach. Nach eigenen Angaben wollte er nach links in die Carl-Koenen-Straße abbiegen. Hierzu nutzte er den separaten Abbiegestreifen. Als er dann abbog, kollidierte er mit einem entgegen kommenden Pkw eines 32-Jährigen aus Euskirchen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der 32-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

