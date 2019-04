Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Scheune eingebrochen

53894 Mechernich-Weyer (ots)

Eine Anhängerkupplung eines Traktors und eine Gelenkwelle nahmen Diebe bei einem Einbruch in eine Feldscheune an einem Feldweg in der Nähe der Ortschaft Weyer mit. Die Diebe hatten zuvor eine Seiteneingangstür zur Halle aufgebrochen und die Kupplung sowie die Gelenkwelle demontiert.

