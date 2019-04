Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geisterfahrerin verursacht Verkehrsunfall - drei Verletzte

53945 Blankenheim (ots)

Sonntagnachmittag (16.20 Uhr) befuhr eine 32-Jährige aus Hilden mit ihrem Pkw den Einfädelungsstreifen der Bundesstraße 51 bei Blankenheimerdorf in Richtung Trier. Offenbar bemerkte sie, dass sie in falsche Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren war. Für beide Fahrrichtungen sind zwei Fahrstreifen vorhanden. Die Hildenerin wollte nun wenden, um ihre Fahrt in Richtung Blankenheim fortzusetzen. Dabei übersah sie einen von hinten anfahrenden Pkw eines 65-Jährigen aus Neuendorf. Es kam auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Trier zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 32-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. Die hinzu gerufene Feuerwehr befreite die Dame. Sie selbst, der 65-Jährige und seine als Beifahrerin im Fahrzeug sitzende Ehefrau wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell