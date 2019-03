Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbruch

53881 Euskirchen (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit von 18.00 - 00.10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Diamantstraße im Ortsteil Rheder ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht. Entwendet wurden Schmuck sowie hochwertiges Schreibgerät. Zur möglicherweise weiteren Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es entstand ein Gesamtsachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

