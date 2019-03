Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

53881 Euskirchen (ots)

Am Samstagvormittag (11.44 Uhr) war der 81-jährige Fahrer eines E-Bikes auf einem Wirtschaftsweg zwischen Rheder und Euskirchen unterwegs. Beim Überqueren der L119 kam es zur Kollision mit einem vor rechts kommenden Pkw, der von einer 76-jährigen Frau aus Euskirchen geführt wurde. Der Zweiradfahrer wurde frontal vom Pkw erfasst und stürzte. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

