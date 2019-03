Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rentnerin abgelenkt und Geld gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Eine 88-jährige Rentnerin hob am Dienstagnachmittag in der Veybachstraße eine höhere Geldsumme ab und steckte diese in ihre Handtasche. Dieses Geld wollte sie ihren Enkeln zu Ostern schenken. Hierbei wurde sie wahrscheinlich von einer Taschendiebin beobachtet.

Im angrenzenden Lebensmittelmarkt hing sie ihre Handtasche an einen Einkaufswagen. In der Gemüseabteilung wurde sie von einer Fremden in ausländischer Sprache mit den Worten "Tomate, Tomate" und weiterhin durch Gesten abgelenkt.

Eine weitere Unbekannte, die sich in der Gemüseabteilung befand, öffnete derweil im Rücken der Rentnerin die Handtasche, entwendete das Geld und verließ den Markt. Den Diebstahl des Geldes stellte die Seniorin erst zu Hause fest.

Die Euskirchenerin stellte Strafantrag. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell