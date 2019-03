Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzter Motorradfahrer

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagnachmittag (16.40 Uhr) befuhr ein Motorradfahrer aus Euskirchen die L165 in Fahrtrichtung Schuld. In Höhe des Ortseingangs Hardtbrücke verlor er im Bereich einiger Bodenwellen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der 17-jährige zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

