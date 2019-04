Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholgenuss endet in Sachbeschädigungen

53894 Mechernich-Strempt (ots)

Samstagabend (21.05 Uhr) kam es nach einem Trinkgelage in einer Wohnung an der Hubert-Axer-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Mehrere Personen hatten sich in einer Wohnung zusammengesetzt und Alkohol getrunken. Offenbar aufgrund des Alkoholgenusses kam es in der Folge zu einer Auseinandersetzung der beiden Wohnungsnutzer und einem Zuwanderer aus der Gemeinde Kall. Im Verlauf der Streitigkeiten in der Wohnung verwüstete der 43-jährige Syrer die Wohnungseinrichtung. Da er einem flüchtenden Wohnungsinhaber vors Haus folgte, verlagerten sich weitere Sachbeschädigungen in den öffentlichen Bereich. Hierbei wurden mehrere Fahrzeuge durch den Syrer beschädigt. Durch das laute Geschrei auf der Straße wurden auch andere Anwohner auf das Geschehen aufmerksam. Eine Anwohnerin wollte ihren Pkw nutzen. Als sie bereits im Fahrzeug saß, öffnete der 43-Jährige die Beifahrertür des Pkw. Dem Ehemann der 39-Jährigen gelang es, den Aggressor vom Fahrzeug weg zu ziehen. Danach ließ er vom Fahrzeug ab. Als sich der Syrer an einem weiteren Pkw zu schaffen machte, griff der Eigentümer dieses Fahrzeuges ins Geschehen ein. Er wollte den Mann von seinem Fahrzeug wegziehen. Dabei stach der 43-Jährige, mit einer in der Hand gehaltenen Schere, auf den Oberarm des Mannes ein. Mit einem weiteren Zeugen konnte nun der 43-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Der Kaller wurde vorläufig festgenommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Zur Behandlung der oberflächlichen Stichverletzungen suchte der Geschädigte selbständig das Krankenhaus auf. Nach ambulanter Behandlung konnte er es wieder verlassen.

