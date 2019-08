Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) - Nach Parkrempler unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Schifferstadt (ots)

Am Samstag kam es zwischen 09:00 und 09:40 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandmarktes zu einem Parkrempler, bei welchem das Fahrzeug des Anzeigeerstatters, ein Opel Mokka, im hinteren Bereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß jedoch von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/ 495-0 in Verbindung zu setzen.

