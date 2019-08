Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: glückliches Ende einer Vermisstensuche (24/2116) 03.08.2019, 17:00 Uhr bis 21:55 Uhr

Dudenhofen (ots)

Zu einer Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang kam es am Samstagnachmittag im Bereich Dudenhofen. Ein 81- und 82-jähriges Ehepaar waren gemeinsam im Dudenhofer Wald spazieren und verloren sich gegenseitig. Vermutlich war die Ehefrau kurz stehen geblieben und der Mann hatte dies nicht bemerkt. Nachdem der Ehemann seine Frau bei der Polizei in Speyer vermisst gemeldet hatte, liefen die ersten Suchmaßnahmen an. Unter anderem wurde ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund angefordert. Gegen 21:55 Uhr konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden, nachdem eine Passantin die Vermisste im Bereich der Wormser Landstraße in Speyer fand. Das Ehepaar wurde wieder zusammengeführt.

