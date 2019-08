Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 04.08.2019, gegen 04:40 Uhr, wird ein PKW mit slowakischem Kennzeichen in der Auffahrt der B9, von Studernheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal, festgestellt. Der PKW steht mit laufendem Motor auf dem Beschleunigungsstreifen. Der Fahrer sitzt schlafend und stark alkoholisiert auf dem Fahrersitz. Ein Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptun-fallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr/Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt/beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

