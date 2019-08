Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährliche Körperverletzung Skaterbahn (01/0308) 03.08.2019, 00:00 - 00:40 Uhr

Speyer (ots)

Auf der Skaterbahn in Speyer Nord kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen 3 Personen, bei dem einem 16-Jährigen Schnittverletzungen am linken Ringfinger zugefügt wurden. Der 31-jährige Beschuldigte versuchte zunächst einen Rucksack der dort befindlichen Personengruppe zu entwenden. Dies fiel der Jugendgruppe auf und konnte unterbunden werden. Im Anschluss kam es zwischen dem Beschuldigten und einem 20-Jährigen sowie dem 16-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer Körperverletzung endete. Der Beschuldigte schlug erst dem 20-Jährigen und dann dem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Während des Gerangels mit dem 16-jährigen Geschädigten soll der Beschuldigte ein Taschenmesser gezogen und damit die Schnittverletzung verursacht haben. Die Geschädigten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

