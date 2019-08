POL-PDLU: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 02.08.2019 um 16:15 Uhr befährt eine 71-jährige Frau mit ihrem VW-Golf die Wormser Straße in Frankenthal Richtung BAB6. An der Kreuzung, Wormser Straße/Nordring, muss die Frau verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter befindliche 40-jährige Mann kann mit seinem Seat Ibiza nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt der 71-jährigen Frau auf. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 4500EUR.

