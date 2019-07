Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190710-2: Ladendieb scheiterte gleich zweimal - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 35-jähriger Bergheimer versuchte in zwei Verbrauchermärkten Diebstähle zu begehen und wurde ertappt. Polizisten fertigten Strafanzeigen.

Durch eine Alarmanlage am Ausgang eines Baumarktes aufgeschreckt, bemerkte eine Angestellte am Dienstag (09. Juli) um 19:30 Uhr einen Ladendieb. Er versuchte, mit einem Bohrhammer den Kassenbereich in Richtung Ausgang zu passieren und rannte davon. Einem Mitarbeiter gelang es, den 35-Jährigen aufzuhalten und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten stellten fest, dass der Bergheimer etwa 30 Minuten vorher in einem anderen Verbrauchermarkt vergeblich versuchte, zwei Flaschen Whiskey zu entwenden. Die Beamten fertigten Anzeigen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell