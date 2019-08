Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Streitendes Ehepaar landet nach Widerstand gegen Polizeibeamte in der Gewahrsamszelle (02/0308) + (00/0308) 03.08.2019, 00:07 Uhr

Speyer (ots)

Eine 25-jährige und ihr 32-jähriger Lebensgefährte aus Worms besuchten eine Kneipe in Speyer West. Dort gerieten sie in einen heftigen Streit und fingen an sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen. Einem anwesenden Pärchen wurde dies zu heftig und ging dazwischen. Der 32-jährige ließ sich dies nicht gefallen und schubste die 18-jährige Geschädigte nach hinten, welche dann über einen Stuhl und Tisch stolperte und sich am Rücken verletzte. Den 19-jährigen Freund wollte der Beschuldigte mit einem Stuhl niederschlagen, was jedoch misslang, da der Stuhl am Boden angekettet war. Daraufhin rannte der Beschuldigte aus der Kneipe. Die hinzugerufene Streife konnte den Beschuldigten in der näheren Umgebung feststellen und einer Personenkontrolle unterziehen. Während der Kontrolle kam dessen 25-jährige Freundin hinzu und schlug dem Beschuldigten unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht, was dieser mit einem Wurf eines Feuerzeugs erwiderte. Das Feuerzeug traf jedoch einen 29-jährigen Polizeibeamten. Der Beschuldigte wurde daraufhin am Boden fixiert, wobei er wild um sich schlug und den Polizeibeamten im Gesicht traf. Nun solidarisierte sich die zuvor streitsüchtige Freundin und ging auf den Polizeibeamten los. Die 25-jährige Beschuldigte sollte dann ebenfalls am Boden fixiert werden. Auch diese schlug um sich und biss dem Polizeibeamten in den kleinen Finger. Mit Unterstützung von 2 Passanten konnten die beiden Beschuldigten am Boden fixiert werden, bis Verstärkung eintraf. Das beschuldigte Pärchen wurde in Gewahrsam genommen und eine Blutprobe entnommen. Bei der Widerstandshandlung verletzte sich die 25-jährige eingesetzte Polizeibeamtin am linken Unterarm und an der linken Hand. Beide eingesetzten Polizeibeamte konnten weiterhin Dienst verrichten.

