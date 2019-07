Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Poller gerammt

Kehl (ots)

Am Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr fuhr in der Großherzog-Friedrich-Straße ein bislang unbekannter junger Mann mit seinem Audi mit französischer Zulassung gegen einen Poller. Sein Gefährt war danach nicht mehr fahrbereit und der Fahrer flüchtete nach Aussage von Zeugen danach zu Fuß in Richtung Bahnhof. Am Auto entstand mutmaßlich ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Am Poller von circa 7.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 07851 893-0. /ag

