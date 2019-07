Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Motorradfahrer leicht verletzt

Kuppenheim (ots)

Da ein 67-Jähriger mit seinem Skoda mutmaßlich die Vorfahrt eines in Richtung Rauental fahrenden Motorradfahrers missachtete kam es am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr in Kuppenheim auf der Kreisstraße 3715 im Einmündungsbereich zu einem Unfall. Der 19-jährige Fahrer des Zweirades wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Gaggenau ein Schaden von circa 3.500 Euro. Den Autofahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

