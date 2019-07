Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Feueralarm im Wohnheim

Gernsbach (ots)

Ein betrunkener Bewohner eines Wohnheimes in der Scheffelstraße hantierte am Donnerstag gegen 23.45 Uhr im Gebäude mit einem Feuerlöscher und entleerte diesen. Dadurch löste die installierte Brandmeldeanlage aus so dass mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes sowie die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Mann anrückten. Mehrere Mitbewohner erlitten leichte Verletzungen. Den 25-jährigen Trunkenbold erwarten nun eine Strafanzeige und die Regulierung des entstandenen Schadens, hier vor allem die Reinigungskosten des Gebäudes. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell