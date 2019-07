Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Dachstuhlbrand

Kuppenheim (ots)

Eine technische Ursache war mutmaßlich die Ursache für einen Schmorbrand am Donnerstag gegen 10.40 Uhr im Dachstuhl eines Anwesens in der Herrenackerstraße. Neben einer Streife des Polizeireviers Gaggenau waren die Feuerwehren aus Kuppenheim und Bischweier mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort. Ein Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe entstand nicht durch das Brandgeschehen sondern durch Verrußung. Zwei anwesende Bewohner konnten unversehrt das Gebäude verlassen. Die Polizei in Gaggenau führt die weiteren Ermittlungen. /ag

