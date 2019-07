Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Steinach (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Marihuana stand am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein 19-Jähriger in Haslach. Da er zu diesem Zeitpunkt ein Auto von Haslach in Richtung Steinach lenkte und dies der Streife des Polizeireviers Haslach im Rahmen einer Polizeikontrolle auffiel, muss er jetzt mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das Untersuchungsergebnis einer entnommenen Blutprobe ist noch abzuwarten. Die Weiterfahrt wurde aufgrund eines durchgeführten Schnelltestes allerdings von den Polizisten sofort für 24 Stunden untersagt. /ag

