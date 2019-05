Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beobachten Deal am Bremer Platz - Festnahme von drei Niederländern

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Mittwochnachmittag (22.5., 16:20 Uhr) drei Niederländer fest, nachdem sie einen Deal am Bremer Platz beobachtetet hatten. Bei der Kontrolle versuchte ein 18-jähriger Tatverdächtiger 19 Bubbles Freebase (mit Ammoniak aufgekochtes Kokain) in einem Fahrradkorb zu verstecken. Bei dem zweiten 18-jährigen mutmaßlichen Dealer fanden die Beamten in der Unterhose 12 Bubbles Freebase. Zudem hatten er und der dritte 19-jährige Komplize Bargeld in einer dealer-typischen Stückelung dabei. Die Beamten stellten die Drogen und das Bargeld sicher. Die drei niederländischen Tatverdächtigen stehen im Verdacht gemeinschaftlich mit Drogen gehandelt zu haben. Gegen einen der 18-jährigen Tatverdächtigen lag bereits ein Haftbefehl, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

