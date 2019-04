Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche im Mezzagoring - Polizei sucht Zeugen!

Reilingen (ots)

Im Mezzagoring wurde im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr, in ein Wohnhaus sowie in einen Bauwagen eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter hatten zunächst an dem Wohnhaus einen Rollladen nach oben geschoben und versuchten anschließend durch Einschlagen der Fensterscheibe ins Innere zu gelangen. Da dies allerdings fehlschlug, machten sie sich gewaltsam an der Garagentür zu schaffen. In der Garage brachen sie eine Zugangstür zum Wohnhaus auf und verschafften sich schließlich Zutritt ins Innere. Mehrere Räumlichkeiten wurden von den Unbekannten durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Täter u.a. einen Computer, ein Fernsehgerät sowie eine Soundanlage, Schmuck und eine Kaffeemaschine mitgehen. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Nur einige Meter weiter drang ein bislang Unbekannter im selben Zeitraum in einen Bauwagen ein. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangte der Täter in den Wagen, ließ hieraus aber offensichtlich nur zwei Bierflaschen mitgehen. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar.

Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

