Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Schwerer Verkehrsunfall; B 292 zeitweise voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Waibstadt (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag war die B 292, am Abzweig in Richtung Neckarbischofsheim zeitweise voll gesperrt.

Gegen 7.45 Uhr war eine Autofahrerin auf der L 549 von Neckarbischofsheim kommend in Richtung Waibstadt-Bernau unterwegs. Als auf die B 292 in Richtung Helmstadt abbiegen wollte, übersah sie dabei einem 40 Tonnen schweren, voll beladenen Tanklastzug, der auf der B 292 aus Richtung Sinsheim ebenfalls Richtung Helmstadt fuhr.

Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften der regionalen Feuerwehren befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam die Frau nach ihrer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die B 292 war rund eine halbe Stunde voll gesperrt. Nach der Bergung der Schwerverletzten wurde eine Spur wieder freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Aufhebung der Sperrung erfolgt schließlich um 9.30 Uhr.

Zusatz: An der Einmündung war zum Unfallzeitpunkt nach derzeitigen Erkenntnissen die Ampelanlage außer Betrieb. Der Verkehrsregelung erfolgte durch die vorhandenen Verkehrszeichen.

