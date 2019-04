Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Clubhaus - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Lauffener Straße brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr bis Montag, 14 Uhr, in ein Clubhaus ein und entwendete eine geringe Menge Bargeld sowie drei Flaschen Alkoholika. Der Täter hatte zunächst an einem Fenster gewaltsam den Fensterladen geöffnet und war anschließend durch Einschlagen der dahinterliegenden Scheibe ins Innere gelangt. Mit dem erbeuteten Diebesgut machte er sich dann wieder aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

