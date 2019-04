Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannte suchen Walldorfschule heim - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am späten Montagabend, kurz nach 23 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter eine Walldorfschule im Neckarauer Waldweg heim. Die Unbekannten hatten ein Fenster zum Büroraum aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Mehrere Schubladen wurden von den Einbrechern durchsucht, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Das Schulgebäude hatten sie nicht betreten. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. Hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

