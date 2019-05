Polizei Münster

POL-MS: Fußgänger nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 43-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagmittag (21.05., 12:05 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Mondstraße leicht verletzt. Der Mann überquerte zusammen mit seinem Kind an der Fußgängerampel die Wolbecker Straße, als eine 62-jährige Autofahrerin von der Mondstraße nach rechts auf die Wolbecker Straße in Richtung Innenstadt abbog. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie den Fußgänger und seinen sechsjährigen Sohn und stieß mit ihm zusammen. Rettungskräfte brachen den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt.

