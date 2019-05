Polizei Münster

POL-MS: Polizisten finden Fahrradteile und stellen Leezendieb

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Polizisten nahmen Montagabend (20.5., 23.55 Uhr) am Münnichweg einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Der 17-Jährige war auf einem E-Bike unterwegs, welches in der Nacht von Sonntag auf Montag am Düesbergweg entwendet wurde. Die Polizisten kamen dem Dieb auf die Spur, da die Leeze mit einem GPS-Sender ausgestattet war und von Eigentümer geortet werden konnte. Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren.

Nach dem Bemerken des Diebstahls führte die Ortung Montagmorgen zu einem Waldstück an der Lechterstraße. Die alarmierten Beamten fanden zwar nicht die Leeze vom Düesbergweg, dafür aber ein Anfang Mai entwendetes E-Bike, Werkzeug, Fahrradrahmen, Akkus, Bordcomputer, ein Luftgewehr und weitere Fahrradeile. Die Polizisten stellten die gefundenen Sachen sicher. Den 35-Jährigen, in dessen Unterschlupf die Gegenstände gefunden wurden, erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell