Polizei Münster

POL-MS: Auf der falschen Seite gefahren - Radfahrerinnen stoßen zusammen und verletzen sich

Münster (ots)

Zwei Radfahrerinnen stießen Montagmittag (20.5., 12.55 Uhr) am Neutor zusammen und verletzten sich leicht. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Rad von der Promenade in Richtung Wilhelmstraße auf der falschen Seite. Sie wich einer zwischen Radweg und Gehweg stehenden Radlerin aus. Dabei übersah die Münsteranerin eine entgegenkommende 79-Jährige auf ihrer Leeze und stieß frontal mit ihr zusammen. Die 79-Jährige stürzte auf die Straße, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell