POL-HB: Nr.: 0178 --Aus Kattenturm wird Obervieland

Ort: Bremen-Obervieland Zeit: 12.03.19, 10 Uhr

Am kommenden Dienstag wird aus dem Polizeirevier Kattenturm das Polizeirevier Obervieland. Medienvertreter sind zur Umbenennung herzlich eingeladen.

Die Änderung hat einen Grund. Bei den Namensgebungen für die Bremer Polizeireviere orientierte man sich früher an den Stadtteilen. Das Revier Kattenturm repräsentiert aber nur einen Ortsteil, nicht den gesamten Stadtteil zu dem auch Arsten, Habenhausen und Kattenesch gehören. Die Polizei Bremen befindet sich derzeit in einer Reform und nutzt den Wandel nun zur Umbenennung.

Am Dienstag, 12. März 2019, um 10:00 Uhr, erfolgt in Anwesenheit der nachfolgenden Personen die Umbenennung in Polizeirevier Obervieland:

Ortsamtleiter Michael Radolla, Beiratssprecher Stefan Markus, stellv. Beiratssprecher Ewald Stehmeier, Leiter der Polizeiabteilung Mitte-Süd Derk Dreyer und dem Revierleiter Hartmut Günther.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

