POL-HB: Nr.: 0177--Sachbeschädigung in Osterholz

Ort: Bremen-Osterholz, Walliser Straße Zeit: 7.3.19, 20.45 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe an einem Fraktionsbüro in Osterholz. Tatort ist der sog. "Links-Treff Ost". Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Mithelfer des Büros in der Walliser Straße alarmierten am Donnerstagabend die Polizei. An der Fensterfront wurde ein Loch festgestellt. Wodurch dieses entstanden ist, wird derzeit ermittelt. Eine politische Motivation kann nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

