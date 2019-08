POL-PDLU: Hilfsbereite Bürger ziehen Fahrer aus Unfallfahrzeug

Polizeidirektion Ludwigshafen

04.08.2019, 11:30 Uhr

Am Sonntag, den 04.08.2019, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße 46 in Speyer. Hierbei kam ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite auf ein dort geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Fahrzeug auf ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug geschoben und das Fahrzeug des Unfallverursachers kippte auf die Fahrerseite um. Durch mehrere Personen vor Ort konnte der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug gezogen und erstversorgt werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus. Der Fahrer erlitt nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Schnittwunden aufgrund der beschädigten Fahrerscheibe. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

