Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit eskaliert am Fahrzeug

Speyer (ots)

04.08.2019, 21:00 Uhr

Ein Paar geriet am Samstag, den 04.08.2019, gegen 21:00 Uhr, in der Straße "Zum Schlangenwühl" in Speyer, in ihrem Fahrzeug in Streit. Der Streit eskalierte derart, dass der 35-jährige Mann mehrfach gegen das Auto seiner drei Jahre jüngeren Freundin trat und diese ihn daraufhin von hinten in den "Schwitzkasten" nahm. Unklar ist derzeit noch, ob es zu gegenseitigen Schlägen kam. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ebenfalls bekannt, dass die Frau ihr Fahrzeug betrunken führte (1,40 Promille). Beide Personen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Speyer Kontakt aufzunehmen (Tel. 06232/137-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-250 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell