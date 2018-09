POL-PDNR: Daaden - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Daaden (ots) - Der Geschädigte stellte am 11.09.2018 in der Mittagszeit fest, dass unbekannte Täter offensichtlich in der Zeit ab 10.09.2018, 17:30 Uhr, versuchten, in sein Einfamilienhaus in der Werrbachstraße in Daaden einzudringen. Man versuchte die Eingangstüre zu seinem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch; die Täter gelangten nicht in das Objekt.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

